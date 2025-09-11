Кремль объяснил, почему не следит за курсом доллара

К концу года курс может достигнуть уровней в 90–95 руб./$, спрогнозировал главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Аналитик «Финама» Александр Потавин ожидает, что курс доллара к рублю будет постепенно возвращаться к значениям начала 2025 г., к концу года он будет в диапазоне 92–95 руб./$.