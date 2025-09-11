Газета
Главная / Экономика /

Кремль объяснил, почему не следит за курсом доллара

Макроэкономическая ситуация в стране спокойная, а колебания валют связаны с рынком
Ведомости

Макроэкономическая ситуация в России продолжает оставаться спокойной, несмотря на достаточно «неспокойное положение дел в мировой экономике». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике», – сказал он, комментируя ситуацию с ростом курса доллара и евро.

Песков отметил, что колебания курса валют – это рыночные процессы. «Это не прерогатива Кремля – считать курс доллара», – подчеркнул он.

Пришло ли время для ослабления рубля

Инвестиции / Прогнозы

Президент РФ Владимир Путин говорил, что в каждой ситуации «то экспортерам нравится, импортерам не нравится, то наоборот, поэтому всегда есть на рынке какие-то в большей или меньшей степени выгодные колебания рубля в ту или иную сторону», добавил Песков.

10 сентября стоимость доллара на межбанковском рынке впервые с апреля достигла 85,2 руб., отмечали «Ведомости». Курс евро превысил 100 руб. Банк России на 11 сентября установил официальный курс американской валюты сразу на 1,68 руб. выше предыдущего дня – 84,92 руб. (максимум с 11 апреля 2025 г.). Курс евро ЦБ увеличил на 1,79 руб. до 99,82 руб. (максимум с середины февраля).

Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец говорила «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин согласился, что это начало устойчивого тренда.

К концу года курс может достигнуть уровней в 90–95 руб./$, спрогнозировал главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Аналитик «Финама» Александр Потавин ожидает, что курс доллара к рублю будет постепенно возвращаться к значениям начала 2025 г., к концу года он будет в диапазоне 92–95 руб./$.

