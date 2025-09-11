Международные резервы России достигли $698,5 млрд
Международные резервы РФ на 5 сентября составили $698,5 млрд, увеличившись за неделю на $13 млрд (+1,9%). Таким образом, показатель обновил исторический максимум. Об этом сообщается в материалах Банка России.
Регулятор отметил, что рост произошел в основном за счет положительной переоценки активов.
Неделей раньше, к 29 августа, объем резервов составлял $685,5 млрд (+$2,7 млрд за неделю). До этого фиксировалось снижение – с $686,5 млрд на 15 августа до $682,8 млрд к 22 августа.
Предыдущий же рекордный уровень был зафиксирован 25 июля – $695,5 млрд.
Международные резервы включают монетарное золото, средства в иностранной валюте, специальные права заимствования и иные высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства.