Международные резервы России достигли рекордного значения в $695,5 млрд
Международные резервы РФ достигли $695,5 млрд на 25 июля 2025 г., говорится в сообщении Банка России. Показатель стал рекордным за всю историю подсчетов.
За неделю рост объема международных резервов составил $11,8 млрд, или 1,7% (18 июля показатель был равен $683,7 млрд).
В ЦБ объяснили такую динамику положительной переоценкой.
Предыдущий рекорд был зафиксирован по итогам недели с 20 по 27 июня на уровне $687,7 млрд.
Международные резервы России состоят из высоколиквидных иностранных активов, находящихся в распоряжении Банка России и правительства. Они включают в себя монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте.