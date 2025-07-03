Резервы России достигли рекорда в $687,7 млрд за счет переоценки активов

Резервы РФ на 20 июня почти вернулись на уровень первой недели месяца и составили $687,2 млрд, следовало из данных Банка России 26 июня. В начале месяца они были равны $687,3 млрд, а затем сокращались почти на 5 млрд ($682,8 млрд).