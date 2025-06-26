Международные резервы РФ составили $687,2 млрд на 20 июня
Международные резервы РФ на 20 июня почти вернулись на уровень первой недели месяца и составили $687,2 млрд, следует из данных Банка России. 6 июня они были равны $687,3 млрд, а затем сокращались почти на 5 млрд ($682,8 млрд).
Последнее крупнейшее по уровню роста изменение объема международных резервов за неделю произошло 23 мая, когда рост составил $11 млрд, то есть 1,6%. Активы увеличились с $667,5 до $678,5 млрд.
Международные резервы обладают высокой ликвидностью, ими распоряжаются Центральный банк и правительство РФ. В эту категорию финансовых активов входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (Международный валютный фонд использует их как денежную единицу), резервную позицию в МВФ и другие резервные активы.