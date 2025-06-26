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Международные резервы РФ составили $687,2 млрд на 20 июня

Ведомости

Международные резервы РФ на 20 июня почти вернулись на уровень первой недели месяца и составили $687,2 млрд, следует из данных Банка России. 6 июня они были равны $687,3 млрд, а затем сокращались почти на 5 млрд ($682,8 млрд).

Последнее крупнейшее по уровню роста изменение объема международных резервов за неделю произошло 23 мая, когда рост составил $11 млрд, то есть 1,6%. Активы увеличились с $667,5 до $678,5 млрд.

Международные резервы обладают высокой ликвидностью, ими распоряжаются Центральный банк и правительство РФ. В эту категорию финансовых активов входят активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (Международный валютный фонд использует их как денежную единицу), резервную позицию в МВФ и другие резервные активы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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