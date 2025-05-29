Международные резервы РФ за неделю увеличились на $11 млрд
Международные резервы РФ достигли $678,5 млрд по состоянию на 23 мая 2025 г., такие данные приводит Банк России. Рост за неделю составил $11 млрд, то есть 1,6% (16 мая показатель был равен $667,5 млрд).
По сравнению с 9 мая 2025 г. сумма международных резервов уменьшилась. Тогда она равнялась $687,3 млрд.
Международные резервы – это высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Центрального банка и правительства РФ. Они включают в себя активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (эту денежную единицу использует Международный валютный фонд), резервную позицию в МВФ и другие резервные активы.