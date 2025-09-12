Газета
Главная / Экономика /

Топ-менеджер ВТБ спрогнозировал падение ставки ЦБ до 16% к концу 2025 года

Ведомости

В зависимости от степени сбалансированности федерального бюджета ключевая ставка может опуститься до 15-16% до конца 2025 г., заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире радиостанции РБК.

«Если в конце сентября будет проблема со структурной сбалансированностью бюджета и она будет закрываться дополнительным выпуском ОФЗ или другими проинфляционными факторами, то, по сути, мы окончим год, по моему мнению, со ставкой 16%», – отметил топ-менеджер банка.

Он также объяснил, что следующие два заседания Банка России, которые состоятся 24 октября и 19 декабря 2025 г., будут консервативными по вопросу снижения ставки. По его мнению, на одном из них показатель уменьшат на 100 базисных пунктов (б. п.), на другом – оставят на прежнем уровне. Порядок может быть любым, указал он. Вариант в 15% к концу года Пьянов допустил в случае, если «будет успех в сбалансированности федерального бюджета».

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17%. Это третий раз, когда на заседании было принято решение об уменьшении показателя, после того как с октября 2024 г. ставка держалась на уровне 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что совет директоров в ходе заседания рассматривал снижение ключевой ставки, а также ее сохранение. По ее словам, в 2025 г. инфляция в РФ заметно снизилась, однако регулятор все еще вынужден осторожно принимать решения по ставке, чтобы закрепить нужный дезинфляционный эффект.

