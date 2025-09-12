Топ-менеджер ВТБ спрогнозировал падение ставки ЦБ до 16% к концу 2025 года

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17%. Это третий раз, когда на заседании было принято решение об уменьшении показателя, после того как с октября 2024 г. ставка держалась на уровне 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что совет директоров в ходе заседания рассматривал снижение ключевой ставки, а также ее сохранение. По ее словам, в 2025 г. инфляция в РФ заметно снизилась, однако регулятор все еще вынужден осторожно принимать решения по ставке, чтобы закрепить нужный дезинфляционный эффект.