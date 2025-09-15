Россия сократила расчеты в долларах и евро до рекордного минимума
Россия в июле снизила использование доллара и евро в торговых расчетах до исторического минимума. По данным ЦБ, доля этих валют составила 14,6% в импорте и 13,1% в экспорте, сообщает «РИА Новости».
В экспорте использование валют недружественных стран за месяц снизилось на 1,5 п. п. Практически они перестали применяться при поставках в Африку (2,9%) и страны Карибского бассейна (2,2%). В расчетах с Азией показатель упал до 11,1%. Самая высокая доля доллара и евро сохраняется в торговле со странами американского контингента (51,8%) и Европой (26,1%).
Основной валютой расчетов остается рубль. В июле его доля в экспорте снизилась на 1,2 п. п., но все же превышала половину во всех регионах, кроме Америки (46,9%). Минимальный показатель рубля зафиксирован в расчетах с Азией (51,5%), максимальный – со странами Карибского бассейна (97,8%) и Африки (94,9%).
В импорте доля доллара и евро сократилась до 14,6% против 14,9% месяцем раньше. Чаще всего ими платят за товары из Америки (34,3%) и Европы (29,9%). В расчетах с Азией доля «токсичных» валют составила 8,4%, с Океанией – 9,7%, а с Карибским бассейном упала вчетверо, до 2,8%.
Рубль укрепил позиции в импорте: его доля достигла 55,1% против 52,9% месяцем раньше, лишь немного уступив рекордному уровню апреля 2025 г. (56,2%). Минимальное значение зафиксировано в расчетах с Азией (50,3%), максимальное – с Карибским бассейном (95,4%).
ЦБ установил на 16 сентября курс доллара на уровне 83,07 руб., евро – 97,45 руб., юаня – 11,59 руб.
11 сентября главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец отмечала, что эксперты фиксируют перелом тренда в сторону ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснял, что улучшение отношений России и США может привести к укреплению рубля до 70–80 руб./$. Однако обострение с Западом и новые санкции способны вернуть курс к 90 руб./$.