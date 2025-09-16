Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Котяков: к 2030 году в разные отрасли экономики потребуются 10 млн работников

Ведомости

В ближайшие пять лет в разные отрасли экономики потребуются более 10 млн работников. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков в интервью «России 24».

«С учетом нашего прогноза, мы видим, что в горизонте 2030 г. более 10 млн человек потребуется к вовлечению в различные отрасли. Это с учетом кадрового потенциала, который будет выбывать в силу достижения пенсионного возраста», – сказал он.

По словам министра, наибольший спрос сегодня формируется по специалистам среднего профессионального образования: сварщики, токари, инженеры и др.

Российские студенты ориентируются на работу в частном секторе экономики

Общество

«Ведомости» писали в июне, что Амурская область, Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в топ-3 российских регионов с наиболее напряженным рынком труда. В Амурской области на одного безработного приходится более 12 вакансий. В Еврейской автономной области и ЯНАО число вакансий в расчете на одного безработного приближается к пяти. 

Наибольший потенциал с точки зрения свободной рабочей силы у Северо-Кавказского федерального округа. В Дагестане, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии концентрация находится на отметке около нуля.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте