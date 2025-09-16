Котяков: к 2030 году в разные отрасли экономики потребуются 10 млн работников

«Ведомости» писали в июне, что Амурская область, Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в топ-3 российских регионов с наиболее напряженным рынком труда. В Амурской области на одного безработного приходится более 12 вакансий. В Еврейской автономной области и ЯНАО число вакансий в расчете на одного безработного приближается к пяти.