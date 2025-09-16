Котяков: к 2030 году в разные отрасли экономики потребуются 10 млн работников
В ближайшие пять лет в разные отрасли экономики потребуются более 10 млн работников. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков в интервью «России 24».
«С учетом нашего прогноза, мы видим, что в горизонте 2030 г. более 10 млн человек потребуется к вовлечению в различные отрасли. Это с учетом кадрового потенциала, который будет выбывать в силу достижения пенсионного возраста», – сказал он.
По словам министра, наибольший спрос сегодня формируется по специалистам среднего профессионального образования: сварщики, токари, инженеры и др.
«Ведомости» писали в июне, что Амурская область, Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в топ-3 российских регионов с наиболее напряженным рынком труда. В Амурской области на одного безработного приходится более 12 вакансий. В Еврейской автономной области и ЯНАО число вакансий в расчете на одного безработного приближается к пяти.
Наибольший потенциал с точки зрения свободной рабочей силы у Северо-Кавказского федерального округа. В Дагестане, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии концентрация находится на отметке около нуля.