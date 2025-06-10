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Аналитики назвали регионы с наиболее напряженным рынком труда

Наибольший дефицит кадров фиксируется в регионах Дальнего Востока и Сибири, а профицит – на Северном Кавказе
Ксения Котченко
Павел Львов / РИА Новости
Павел Львов / РИА Новости

Амурская область, Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в топ-3 российских регионов с наиболее напряженным рынком труда. А наибольший потенциал с точки зрения свободной рабочей силы у Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). К такому выводу пришли авторы исследования «Рынок труда в регионах в картах и графиках» (есть у «Ведомостей»). Его подготовили сотрудники аналитической компании «Эйлер» – главный экономист по России Елена Ахмедова и аналитик Егор Постолит, используя данные Росстата. Эксперты оценивали «напряженность» на рынке труда как отношение вакансий (потребность работодателей, заявленная в службы занятости) к числу безработных в марте 2025 г. в каждом регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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