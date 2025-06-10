Аналитики назвали регионы с наиболее напряженным рынком труда

Амурская область, Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в топ-3 российских регионов с наиболее напряженным рынком труда. А наибольший потенциал с точки зрения свободной рабочей силы у Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). К такому выводу пришли авторы исследования «Рынок труда в регионах в картах и графиках» (есть у «Ведомостей»). Его подготовили сотрудники аналитической компании «Эйлер» – главный экономист по России Елена Ахмедова и аналитик Егор Постолит, используя данные Росстата. Эксперты оценивали «напряженность» на рынке труда как отношение вакансий (потребность работодателей, заявленная в службы занятости) к числу безработных в марте 2025 г. в каждом регионе.