Российские студенты ориентируются на работу в частном секторе экономики

Российские студенты ориентируются на работу в частном секторе экономикиТам выше оплата труда и есть возможность быстрее построить карьеру
Студенческая молодежь в России стремится работать в частном секторе экономики: 29% отдают предпочтение трудоустройству на частных предприятиях, 21,5% – фрилансу и работе по частным заказам. Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС при участии и поддержке Минобрнауки. Опрос проводился на платформе «Неравнодушный человек» среди 82 310 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 232 вузов. Они могли выбрать несколько вариантов ответа.
Опрос показал, что на государственных предприятиях хотел бы работать 21% студентов, в органах госуправления – 11,6%. Кроме того, часть учащейся молодежи привлекает поиск работы в другой стране – 9,7% (по 15% среди студентов гуманитарного профиля, сферы искусства и культуры). Наименее популярно трудоустройство в правоохранительные органы (8%) и органы муниципального управления (6,7%). У четверти опрошенных студентов вопрос вызвал затруднения, что показывает отсутствие у них какой-либо определенности в планах после получения диплома.
При этом с повышением возраста студентов и по мере перехода респондентов на более старшие курсы обучения увеличивается доля ответов о поиске работы на госпредприятиях (в организациях). Среди студентов 1-го курса бакалавриата/специалитета о желании работать там сообщили 18% студентов, на 2-м курсе доля таких ответов составила 20%, на 3-м курсе – 22%, на 4-м курсе – 25%.
В исследовании также говорится, что желание трудоустроиться на государственных предприятиях чаще высказывают студенты, обучающиеся по направлениям «здравоохранение и медицинские науки» (30%), «инженерное дело, технологии и технические науки» (архитектура, строительство, энергетика, машиностроение, электротехника, приборостроение и др.; 27,5%), «математические и естественные науки» (27%). Студентов этих же направлений чаще других привлекает работа на частных предприятиях (в организациях; 37, 33,5 и 32% соответственно). К перечисленным направлениям следует в данном случае добавить «информационно-коммуникационные технологии, информационную безопасность и компьютерные науки» (35%).
В органах госуправления чаще хотели бы трудиться студенты направлений «науки об обществе и человеке» (экономика, бизнес и управление, международные исследования, политика и социальные науки, психологические науки; 19%), «гуманитарные науки и языки» (история, философия, религиоведение, журналистика и др.; 15%), в органах муниципального управления – студенты направления «образование и педагогические науки» (13%).
Интерес к предпринимательству (создание своего дела) чаще проявляют студенты, обучающиеся по направлениям «сфера услуг» (26,5%) и «науки об обществе и человеке» (25%), к работе по частным заказам в режиме фриланса тяготеют те, кто учится по направлениям «искусство и культура» (41%) и «информационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность и компьютерные науки» (38%).
Автор исследования, эксперт Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида считает, что такие предпочтения молодежи являются традиционными в последние десятилетия. Молодое поколение чаще ориентировано на хороший заработок, пусть даже это сопряжено с риском неудач в будущем, а также на возможность профессиональной самореализации, независимости. Немаловажным обстоятельством, по его словам, выступает и режим труда – гибкий график или возможность работать удаленно. Именно такая работа в частном секторе или по частным заказам больше соответствует этим условиям.
В коммерческом секторе также проще получить ДМС и бонусы в виде бесплатного посещения фитнес-клубов, предоставления корпоративного транспорта и т. д., говорит директор Центра развития карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова. «В моей практике студенты в основном хотят трудоустроиться в госструктуры. По мнению соискателей, государственный сектор более стабилен в сегодняшней обстановке: многие коммерческие организации сейчас находятся в режиме выживания, максимально оптимизируя средства», – добавила она.
Высокая оплата труда в частных компаниях является одной из главных причин, почему вчерашние студенты выбирают работу именно в них, указывает первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев. По его словам, в отличие от госструктур в коммерческих компаниях можно быстрее сделать карьеру, а также получить необходимый опыт, для того чтобы претендовать на более высокие должности на рынке труда в целом. Это особенно актуально для IT-специалистов, работников финансового сектора, добавил он.