Российские студенты ориентируются на работу в частном секторе экономики

Высокая оплата труда в частных компаниях является одной из главных причин, почему вчерашние студенты выбирают работу именно в них, указывает первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев. По его словам, в отличие от госструктур в коммерческих компаниях можно быстрее сделать карьеру, а также получить необходимый опыт, для того чтобы претендовать на более высокие должности на рынке труда в целом. Это особенно актуально для IT-специалистов, работников финансового сектора, добавил он.