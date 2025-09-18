Силуанов: правительство будет использовать цифровой рубль для бюджетных расходов
В 2025 г. правительство в экспериментальном режиме будет применять цифровой рубль для финансирования бюджетных расходов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
17 сентября Минфин сообщил о первом платеже в цифровых рублях: сотруднику на госдолжности начислили заработную плату в новой валюте. Ведомство уточнило, что с 1 января 2026 г. цифровой рубль станет доступен для операций при перечислениях в бюджеты бюджетной системы и при осуществлении различных государственных выплат. Использование этой формы расчетов будет происходить только при согласии получателей.
Позже выяснилось, что первым человеком в России, получившим зарплату в цифровых рублях, стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива исходила от него самого. Депутат протестировал систему: часть средств оставил на цифровом кошельке Банка России, остальное перевел в безналичные рубли, а также оплатил пожертвования и заказ в ресторане по QR-коду.
Аксаков отметил, что разницы с безналичной оплатой практически нет, однако пока точек для использования цифрового рубля немного. Он выразил уверенность, что технология будет особенно востребована в бюджетном процессе.