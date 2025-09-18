Силуанов: правительство будет использовать цифровой рубль для бюджетных расходов

Позже выяснилось, что первым человеком в России, получившим зарплату в цифровых рублях, стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива исходила от него самого. Депутат протестировал систему: часть средств оставил на цифровом кошельке Банка России, остальное перевел в безналичные рубли, а также оплатил пожертвования и заказ в ресторане по QR-коду.