Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Силуанов: правительство будет использовать цифровой рубль для бюджетных расходов

Ведомости

В 2025 г. правительство в экспериментальном режиме будет применять цифровой рубль для финансирования бюджетных расходов. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

17 сентября Минфин сообщил о первом платеже в цифровых рублях: сотруднику на госдолжности начислили заработную плату в новой валюте. Ведомство уточнило, что с 1 января 2026 г. цифровой рубль станет доступен для операций при перечислениях в бюджеты бюджетной системы и при осуществлении различных государственных выплат. Использование этой формы расчетов будет происходить только при согласии получателей.

Позже выяснилось, что первым человеком в России, получившим зарплату в цифровых рублях, стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива исходила от него самого. Депутат протестировал систему: часть средств оставил на цифровом кошельке Банка России, остальное перевел в безналичные рубли, а также оплатил пожертвования и заказ в ресторане по QR-коду.

Аксаков отметил, что разницы с безналичной оплатой практически нет, однако пока точек для использования цифрового рубля немного. Он выразил уверенность, что технология будет особенно востребована в бюджетном процессе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте