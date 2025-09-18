Минфин анонсировал поэтапное снижение зависимости бюджета от нефти
Цена отсечения по нефти в рамках бюджетного правила будет поэтапно снижена с нынешних $60 за баррель до $55 к 2030 г. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.
Силуанов уточнил, что цена отсечения будет сокращаться на $1 ежегодно. Это приведет к тому, что доля нефтегазовых доходов в следующем году составит 22%. Глава Минфина объяснил логику такого решения возвращением к принципам 2017 г., которые были заложены при подготовке бюджетного правила.
«Помните, там была цена $40 за баррель как отсечка для формирования доходов, идущих на расходы? Эта цена индексировалась каждый год на 2%. Ну, такое правило было. Если бы сейчас оно существовало, если бы мы сохраняли эту динамику, то примерно $55 бы получили к 2030 г.», – подчеркнул Силуанов.
Бюджетное правило было введено в 2017 г. с ценой отсечения на уровне $40 за баррель. Затем она индексировалась каждый год на 2%. С 2024 г. цена отсечения была установлена на уровне $60 за баррель. В настоящее время фактическая цена ниже цены отсечения. Это вынуждает Минфин продавать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия недополученных нефтегазовых доходов.
23 апреля Силуанов говорил, что текущая цена отсечения в $60 за баррель больше не соответствует современным реалиям и бюджетное правило требует корректировки для минимизации внешних рисков. 29 апреля советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов назвал снижение цены отсечения для нефти шагом в сторону нормализации бюджетной политики.