Минфин анонсировал поэтапное снижение зависимости бюджета от нефти

«Помните, там была цена $40 за баррель как отсечка для формирования доходов, идущих на расходы? Эта цена индексировалась каждый год на 2%. Ну, такое правило было. Если бы сейчас оно существовало, если бы мы сохраняли эту динамику, то примерно $55 бы получили к 2030 г.», – подчеркнул Силуанов.