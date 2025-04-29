ЦБ назвал снижение цены отсечения нефти шагом к нормализации бюджетной политики

ЦБ назвал снижение цены отсечения нефти шагом к нормализации бюджетной политикиВ пользу такой меры высказывался и глава Минфина Силуанов
Снижение цены отсечения для нефти – это шаг в сторону нормализации бюджетной политики. Такое мнение высказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе конференции «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки».
«Бюджетная политика очень важна для принятия решений по денежно-кредитной политике, и в частности по ключевой ставке, поэтому важно в этом году, чтобы бюджет вернулся в состояние нулевого структурного дефицита», – подчеркнул он.
Бюджетное правило было введено в 2017 г. с ценой отсечения на уровне $40 за баррель. А потом она индексировалась каждый год на 2%. С прошлого года она была установлена на уровне $60 за баррель. Сейчас фактическая цена ниже цены отсечения.
Это вынуждает Минфин продавать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия недополученных нефтегазовых доходов. По словам Тремасова, такая ситуация не может продолжаться долго: если цены на нефть останутся ниже $60, ФНБ рано или поздно исчерпается, так как объем ликвидных средств в фонде ограничен.
Снижение цены отсечения станет фактором бюджетной консолидации, что приведет к снижению расходов бюджета. Это, в свою очередь, будет способствовать дезинфляционным процессам в экономике. Кроме того, более консервативная бюджетная политика может снизить оценку нейтральной ключевой ставки и общий уровень процентных ставок в экономике, что окажет стабилизирующее воздействие.
«То повышение оценки нейтральной ставки, которое мы сделали в прошлом году [до 7,5–8,5%], отчасти было связано с тем, что мы перешли к более мягкой бюджетной политике, повысив цену отсечения», – отметил Тремасов.
В то же время эксперт обратил внимание, что снижение цены отсечения может оказать умеренно негативное влияние на курс рубля, поскольку это связано с более низкими ценами на нефть.
Министр финансов Антон Силуанов 23 апреля заявлял, что текущая цена отсечения в $60 за баррель больше не соответствует современным реалиям и бюджетное правило требует корректировки для минимизации внешних рисков.
Согласно действующему правилу, дополнительные доходы от превышения установленной цены на нефть направляются на покупку иностранной валюты и золота для ФНБ. Если же поступления ниже запланированных, Минфин продает активы для покрытия недостатка. Этот механизм позволяет стабилизировать государственные расходы и сглаживать волатильность курса рубля.
По данным Минэкономразвития, средняя цена на нефть марки Urals с начала года планомерно снижалась: с $67,6/барр. до $58,9. Для Urals прогнозируется падение до $56 в 2025 г., что ниже текущей цены отсечения. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что снижение цены отсечения возможно до $50/барр.