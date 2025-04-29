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ЦБ назвал снижение цены отсечения нефти шагом к нормализации бюджетной политики

В пользу такой меры высказывался и глава Минфина Силуанов
Елена Вострикова
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Снижение цены отсечения для нефти – это шаг в сторону нормализации бюджетной политики. Такое мнение высказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе конференции «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки».

«Бюджетная политика очень важна для принятия решений по денежно-кредитной политике, и в частности по ключевой ставке, поэтому важно в этом году, чтобы бюджет вернулся в состояние нулевого структурного дефицита», – подчеркнул он.

Бюджетное правило было введено в 2017 г. с ценой отсечения на уровне $40 за баррель. А потом она индексировалась каждый год на 2%. С прошлого года она была установлена на уровне $60 за баррель. Сейчас фактическая цена ниже цены отсечения.

Это вынуждает Минфин продавать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия недополученных нефтегазовых доходов. По словам Тремасова, такая ситуация не может продолжаться долго: если цены на нефть останутся ниже $60, ФНБ рано или поздно исчерпается, так как объем ликвидных средств в фонде ограничен.

Снижение цены отсечения станет фактором бюджетной консолидации, что приведет к снижению расходов бюджета. Это, в свою очередь, будет способствовать дезинфляционным процессам в экономике. Кроме того, более консервативная бюджетная политика может снизить оценку нейтральной ключевой ставки и общий уровень процентных ставок в экономике, что окажет стабилизирующее воздействие.

«То повышение оценки нейтральной ставки, которое мы сделали в прошлом году [до 7,5–8,5%], отчасти было связано с тем, что мы перешли к более мягкой бюджетной политике, повысив цену отсечения», – отметил Тремасов.

В то же время эксперт обратил внимание, что снижение цены отсечения может оказать умеренно негативное влияние на курс рубля, поскольку это связано с более низкими ценами на нефть.

Министр финансов Антон Силуанов 23 апреля заявлял, что текущая цена отсечения в $60 за баррель больше не соответствует современным реалиям и бюджетное правило требует корректировки для минимизации внешних рисков.

Согласно действующему правилу, дополнительные доходы от превышения установленной цены на нефть направляются на покупку иностранной валюты и золота для ФНБ. Если же поступления ниже запланированных, Минфин продает активы для покрытия недостатка. Этот механизм позволяет стабилизировать государственные расходы и сглаживать волатильность курса рубля.

По данным Минэкономразвития, средняя цена на нефть марки Urals с начала года планомерно снижалась: с $67,6/барр. до $58,9. Для Urals прогнозируется падение до $56 в 2025 г., что ниже текущей цены отсечения. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что снижение цены отсечения возможно до $50/барр.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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