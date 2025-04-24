Какой может быть новая цена отсечения на российскую нефть

Силуанов в своем выступлении подчеркнул, что бюджет в последние годы все меньше зависит от нефтегазовых доходов (НГД): если раньше они достигали половины от всех поступлений в казну, то сейчас составляют лишь четверть. По информации Минфина, в 2024 г. общий объем доходов федерального бюджета достиг 36,7 млрд руб., из которых 11,1 млрд (30%) пришлось на НГД. Россия должна готовиться к любым сценариям в мировой экономике, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на коллегии. В ближайшие годы необходимо увеличивать доходы, не связанные с энергоресурсами, и снижать ненефтегазовый дефицит, что в том числе должно помочь сдерживать инфляцию, отметил премьер.