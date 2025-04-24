Какой может быть новая цена отсечения на российскую нефть

Какой может быть новая цена отсечения на российскую нефтьУстановленный в бюджетном правиле уровень в $60/барр. Силуанов назвал неактуальным
Цена отсечения в $60/барр. больше не «отвечает вызовам времени», бюджетное правило необходимо донастроить «для минимизации внешних рисков». Такой тезис выдвинул министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на расширенной коллегии Минфина 23 апреля. Сейчас, по его словам, главной угрозой становится перспектива развертывания торговых войн и последующего снижения экспортных возможностей стран, в том числе и России. Текущая ситуация в мире требует уделять особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики, подчеркнул Силуанов. Для этого необходимо довести ликвидные активы фонда национального благосостояния (ФНБ) до уровня «трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке», рассказал глава Минфина.
Силуанов в своем выступлении подчеркнул, что бюджет в последние годы все меньше зависит от нефтегазовых доходов (НГД): если раньше они достигали половины от всех поступлений в казну, то сейчас составляют лишь четверть. По информации Минфина, в 2024 г. общий объем доходов федерального бюджета достиг 36,7 млрд руб., из которых 11,1 млрд (30%) пришлось на НГД. Россия должна готовиться к любым сценариям в мировой экономике, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на коллегии. В ближайшие годы необходимо увеличивать доходы, не связанные с энергоресурсами, и снижать ненефтегазовый дефицит, что в том числе должно помочь сдерживать инфляцию, отметил премьер.