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Какой может быть новая цена отсечения на российскую нефть

Установленный в бюджетном правиле уровень в $60/барр. Силуанов назвал неактуальным
Дарья Мосолкина
Василий Милькин
ALEXANDER MANZYUK / Anadolu via AFP
ALEXANDER MANZYUK / Anadolu via AFP

Цена отсечения в $60/барр. больше не «отвечает вызовам времени», бюджетное правило необходимо донастроить «для минимизации внешних рисков». Такой тезис выдвинул министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на расширенной коллегии Минфина 23 апреля. Сейчас, по его словам, главной угрозой становится перспектива развертывания торговых войн и последующего снижения экспортных возможностей стран, в том числе и России. Текущая ситуация в мире требует уделять особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики, подчеркнул Силуанов. Для этого необходимо довести ликвидные активы фонда национального благосостояния (ФНБ) до уровня «трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке», рассказал глава Минфина.

Силуанов в своем выступлении подчеркнул, что бюджет в последние годы все меньше зависит от нефтегазовых доходов (НГД): если раньше они достигали половины от всех поступлений в казну, то сейчас составляют лишь четверть. По информации Минфина, в 2024 г. общий объем доходов федерального бюджета достиг 36,7 млрд руб., из которых 11,1 млрд (30%) пришлось на НГД. Россия должна готовиться к любым сценариям в мировой экономике, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на коллегии. В ближайшие годы необходимо увеличивать доходы, не связанные с энергоресурсами, и снижать ненефтегазовый дефицит, что в том числе должно помочь сдерживать инфляцию, отметил премьер.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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