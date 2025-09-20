В ЦБ допустили достижение однозначного значения ключевой ставки в 2026 году
К концу следующего года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя, считают в Центробанке РФ. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов, пишет ТАСС.
Тремасов со ссылкой на обновленный прогноз ЦБ напомнил, что в следующем году среднегодовое значение ключевой ставки ожидается на уровне 12–13%. Если ставка продолжит снижаться и в этом году достигнет 15%, «теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной».
«Такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено», – сказал Тремасов на площадке XVI фестиваля науки юга России.
12 сентября совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%. Дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено, говорил 18 сентября заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин.