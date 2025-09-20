В ЦБ допустили достижение однозначного значения ключевой ставки в 2026 году

Тремасов со ссылкой на обновленный прогноз ЦБ напомнил, что в следующем году среднегодовое значение ключевой ставки ожидается на уровне 12–13%. Если ставка продолжит снижаться и в этом году достигнет 15%, «теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной».