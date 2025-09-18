Зампред ЦБ назвал дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределенным

В этот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что совет директоров регулятора рассматривал на заседании сохранение ключевой ставки на уровне 18% годовых или ее снижение на 1 процентный пункт (п. п.). По ее словам, аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились.