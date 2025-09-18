Газета
Зампред ЦБ назвал дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределенным

Ведомости

Дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин в кулуарах Московского финансового форума.

«Не предопределено», – ответил Заботкин на соответствующий вопрос.

2 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Этого решения предсказывали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Большинство – 12 экономистов – ожидали снижения до 16%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.

В этот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что совет директоров регулятора рассматривал на заседании сохранение ключевой ставки на уровне 18% годовых или ее снижение на 1 процентный пункт (п. п.). По ее словам, аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились. 

