В Совете Федерации предложили оставить дивиденды госкомпаний на развитие бизнеса

В то же время источник газеты в госорганах выразил мнение, что в условиях дефицита бюджета нововведение будет сложно согласовать с Минфином, поскольку дивиденды являются одной из составляющих доходов государства. Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман указал, что за 2024 г. государство получило более 700 млрд руб. дивидендов со своих акций. В 2025 г. показатель может вырасти вдвое за счет возобновления выплат компаниями, которые не платили их ранее.