В Совете Федерации предложили оставить дивиденды госкомпаний на развитие бизнеса
Совет Федерации предложил нормативно закрепить приоритетное направление дивидендов акционерных обществ на инвестиционную деятельность. Соответствующая резолюция за подписью председателя СФ Валентины Матвиенко направлена в профильные ведомства, сообщили «Известия».
Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров заявил, что средства крупнейших участников рынка будут выделены на развитие бизнеса, новые проекты, погашение издержек и др. Федоров уточнил, что интересы частных инвесторов затрагиваться не будут, речь идет об акциях, которые находятся в собственности государства. Для компаний это может дать плюс в финансовой и операционной устойчивости, у них появятся дополнительные средства для инвестиций.
В то же время источник газеты в госорганах выразил мнение, что в условиях дефицита бюджета нововведение будет сложно согласовать с Минфином, поскольку дивиденды являются одной из составляющих доходов государства. Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман указал, что за 2024 г. государство получило более 700 млрд руб. дивидендов со своих акций. В 2025 г. показатель может вырасти вдвое за счет возобновления выплат компаниями, которые не платили их ранее.
16 июля Счетная палата в заключении об исполнении бюджета Федеральным агентством по управлению госимуществом отметила, что доходы государства от дивидендов госкомпаний, находящихся в управлении Росимущества, снижаются второй год подряд. В 2024 г. они уменьшились на 9,26% по сравнению с 2023 г. и достигли 307,4 млрд руб. По сравнению с 2022 г. поступления по этой статье сократились в 2,4 раза – тогда они составили почти 753 млрд руб.
За 2024 г. Росимущество не достигло плановых показателей по доходам – в федеральный бюджет перечислено 381,5 млрд руб. (95,1% от прогноза). Основной причиной неполного исполнения доходов стало непоступление запланированного объема дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации. В частности, отклонение обусловлено изменением чистой прибыли хозяйственных обществ и принятыми решениями о выплате дивидендов. Часть средств в соответствии с решениями собраний акционеров поступили в январе – феврале 2025 г. и не были учтены в доходах за прошлый год.