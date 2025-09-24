В ЦБ РФ не увидели причин для пересмотра нейтральной ставки

В тот же день глава финансового ведомства подчеркнул, что государственный бюджет должен быть менее зависимым от нефтегазовых доходов, а также других ценовых и объемных ограничений. Это позволит сделать финансовую сферу в России более устойчивой, а она, в свою очередь, является союзников государства наряду с армией и флотом.