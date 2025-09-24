В ЦБ РФ не увидели причин для пересмотра нейтральной ставки
«Вы знаете, что мы традиционно уточняем оценку нейтральной ставки летом каждого года. Мы буквально недавно эту оценку уточнили, сказав, что наша оценка не меняется, нейтральная ставка – 7,5-8,5%. Все-таки $1 в год – это очень незначительное изменение, чтобы как-то значимо повлиять на эту оценку», – сказал Тремасов.
18 сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что цена отсечения по нефти в рамках бюджетного правила будет поэтапно (с шагом в $1) снижена с нынешних $60 за баррель до $55 к 2030 г. По словам министра, результатом таких действий будет 22%-ная доля нефтегазовых доходов уже в следующем году.
В тот же день глава финансового ведомства подчеркнул, что государственный бюджет должен быть менее зависимым от нефтегазовых доходов, а также других ценовых и объемных ограничений. Это позволит сделать финансовую сферу в России более устойчивой, а она, в свою очередь, является союзников государства наряду с армией и флотом.