Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

В ЦБ РФ не увидели причин для пересмотра нейтральной ставки

Ведомости

В России нет оснований для пересмотра нейтральной ставки. Не имеет значения в этом вопросе и снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле с 2026 г. на $1 ежегодно, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии в Краснодаре, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что мы традиционно уточняем оценку нейтральной ставки летом каждого года. Мы буквально недавно эту оценку уточнили, сказав, что наша оценка не меняется, нейтральная ставка – 7,5-8,5%. Все-таки $1 в год – это очень незначительное изменение, чтобы как-то значимо повлиять на эту оценку», – сказал Тремасов.

18 сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал, что цена отсечения по нефти в рамках бюджетного правила будет поэтапно (с шагом в $1) снижена с нынешних $60 за баррель до $55 к 2030 г. По словам министра, результатом таких действий будет 22%-ная доля нефтегазовых доходов уже в следующем году.

В тот же день глава финансового ведомства подчеркнул, что государственный бюджет должен быть менее зависимым от нефтегазовых доходов, а также других ценовых и объемных ограничений. Это позволит сделать финансовую сферу в России более устойчивой, а она, в свою очередь, является союзников государства наряду с армией и флотом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её