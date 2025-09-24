Пьянов: повышение НДС может сдержать снижение ключевой ставки
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в ближайшей перспективе может повлиять на осторожность Банка России в принятии решений по снижению ключевой ставки. Об этом заявил первый замглавы правления ВТБ Дмитрий Пьянов на инвестиционном форуме «Россия зовет!» в Санкт-Петербурге. Его слова передает РБК.
По мнению Пьянова, увеличение НДС вызовет рост цен на товары и услуги, что может повлиять на уровень инфляционных ожиданий. В связи с этим, как он отметил, Центробанк, вероятно, займет более консервативную позицию в вопросе смягчения денежно-кредитной политики.
Прогноз ВТБ по ключевой ставке к концу 2024 г. остается на уровне 16%. При этом, по словам Пьянова, сценарии ее изменения до конца года могут быть разными – либо два шага по 0,5 п. п, либо один раз – сразу на 1 п. п., а на другом заседании ставка останется без изменений.
В то же время в ВТБ считают, что в среднесрочной перспективе повышение НДС окажет сдерживающее влияние на инфляцию. Пьянов напомнил, что аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2019 г., когда налог вырос с 18 до 20% – тогда краткосрочный рост цен не привёл к устойчивому росту инфляции.
Он также отметил, что базовые ориентиры по ставке на 2026 г. вряд ли изменятся и начиная со второй половины этого года может появиться пространство для ее снижения, поскольку временное влияние повышения НДС будет исчерпано.
12 сентября ЦБ опустил ключевую ставку с 18 до 17%. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов прогнозировали снижение до 16%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она оставалась на уровне 21%.
Председатель регулятора Эльвира Набиуллина указала, что в текущем году инфляция в России заметно снизилась, однако все еще нужно осторожно принимать решения по ставке, чтобы закрепить нужный дезинфляционный эффект.