Пьянов: повышение НДС может сдержать снижение ключевой ставки

Прогноз ВТБ по ключевой ставке к концу 2024 г. остается на уровне 16%. При этом, по словам Пьянова, сценарии ее изменения до конца года могут быть разными – либо два шага по 0,5 п. п, либо один раз – сразу на 1 п. п., а на другом заседании ставка останется без изменений.