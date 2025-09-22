Банк России не видит оснований для пересмотра прогноза по инфляции

2 сентября Банк России представил четыре сценария развития экономической ситуации в России. В базовом сценарии регулятор ожидает, что таргет по инфляции в 4% будет достигнут в 2026 г., тогда как по итогу 2025 г. останется в диапазоне 6–7%. Двузначная ключевая ставка сохранится весь следующий год (12–13%), но к 2027 г. достигнет значений в диапазоне 7,5–8,5%.