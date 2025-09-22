Банк России не видит оснований для пересмотра прогноза по инфляции
Центральный банк России пока не видит оснований для пересмотра прогноза по инфляции на конец 2025 г. в 6-7%. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса».
«Уточнять этот прогноз мы будем в октябре, пока оснований для пересмотра этого прогноза нет», – подчеркнул Тремасов.
2 сентября Банк России представил четыре сценария развития экономической ситуации в России. В базовом сценарии регулятор ожидает, что таргет по инфляции в 4% будет достигнут в 2026 г., тогда как по итогу 2025 г. останется в диапазоне 6–7%. Двузначная ключевая ставка сохранится весь следующий год (12–13%), но к 2027 г. достигнет значений в диапазоне 7,5–8,5%.
12 сентября ЦБ опустил ключевую ставку с 18 до 17%. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов прогнозировали снижение до 16%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она оставалась на уровне 21%.
Председатель регулятора Эльвира Набиуллина указала, в текущем году инфляция в России заметно снизилась, однако все еще нужно осторожно принимать решения по ставке, чтобы закрепить нужный дезинфляционный эффект.