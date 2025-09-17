Годовая инфляция в России замедлилась до 8,02%

12 сентября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%. Как отметили в регуляторе, экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста – в последние месяцы активизировался рост кредитования, а инфляционные ожидания остаются высокими – это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.