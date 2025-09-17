Годовая инфляция в России замедлилась до 8,02%
На неделе с 9 по 15 сентября 2025 г. годовая потребительская инфляция в России замедлилась до 8,02% после 8,1% неделей ранее. Это следует из статистики Минэкономразвития РФ.
Неделя к неделе инфляция замедлилась до 0,04%. Цены на продовольственные товары снизились на 0,02% за неделю, в основном за счет плодоовощной продукции, которая подешевела на 0,6%. Картофель снизился в цене на 1,5%, морковь – на 2,9%, лук – на 2,3%, капуста – на 2,2%, огурцы – на 0,8%.
Цены снижались на сыр (0,4%), сливочное масло (0,1%) и подсолнечное масло (0,2%). Молоко и молочная продукция подорожали на 0,04%, мясопродукты, говядина и мясо птицы – на 0,1%. Мука пшеничная подешевела на 0,3%, а хлеб подорожал на 0,1%, сахар – на 0,2%.
Рост цен на непродовольственные товары замедлился, составив 0,14% за неделю. Электро- и бытовые приборы, а также бытовая химия подорожали на 0,1%. Одежда подешевела на 0,1%, обувь и строительные материалы – на 0,3%. Цены на медикаменты выросли на 0,4%. Динамика цен на бензин составила 0,5%, на дизельное топливо – 0,2%.
Рост цен на наблюдаемые услуги составил 0,02% за неделю. Услуги санаториев подешевели на 0,1%, услуги гостиниц – на 0,2%. Услуги по восстановлению зуба пломбой и бытовые услуги подорожали на 0,1%.
Ожидания по росту цен на конец года меняются: еще в начале лета прогноз эксперта составлял 6,8%, а сейчас – 6,2%, говорила «Ведомостям» главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. По ее прогнозу, годовая инфляция в сентябре составит 7,8–7,9%.
12 сентября совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%. Как отметили в регуляторе, экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста – в последние месяцы активизировался рост кредитования, а инфляционные ожидания остаются высокими – это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.