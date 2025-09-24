Инфляция в России за неделю составила 0,08%
Инфляция в России с 16 по 22 сентября 2025 г. составила 0,08%, следует из еженедельного обзора Минэкономразвития РФ. Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 0,09%, при этом стоимость плодоовощной продукции осталась неизменной.
На фоне стабильности цен на овощи продолжилось удешевление таких позиций, как картофель (-2,2%), морковь (-1,8%), лук (-2,1%), капуста (-2,1%) и огурцы (-0,7%). Кроме того, снизились цены на рыбу и рыбопродукты (-0,1%), сахар (-0,1%), молочную продукцию (-0,03%), сливочное масло, макаронные изделия и крупы (все по -0,1%).
Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,13% за неделю. При этом подешевели электро- и бытовые приборы (-0,4%) и строительные материалы (-0,04%). Стоимость автомобилей осталась без изменений. Рост цен на бензин и дизельное топливо составил 0,6% и 0,4% соответственно.
В секторе наблюдаемых услуг недельная инфляция составила 0,06%. Снизились цены на санаторные услуги (-0,3%), в то время как гостиницы подорожали на 0,6%. Также выросли цены на стоматологические (+0,1%) и бытовые услуги (+0,2%).
На мировых продовольственных рынках за тот же период наблюдалось общее снижение цен на 2,5% (неделей ранее – рост на 3,3%). Особенно подешевели пшеница, кукуруза, сахар, соевые бобы и масла. Исключением стал мясной рынок – говядина и свинина подорожали на 3,0% и 1,5% соответственно.
Снижение зафиксировано также на рынках удобрений (-0,4%) и цветных металлов (-1,9%), в то время как черные металлы изменились разнонаправленно: арматура подешевела на 0,7%, а прокат немного подорожал (+0,2%).
На неделе с 9 по 15 сентября 2025 г. годовая потребительская инфляция в России замедлилась до 8,02% после 8,1% неделей ранее. Неделя к неделе инфляция замедлилась до 0,04%.