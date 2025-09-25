Банк России расценивает проект бюджета как дезинфляционный

Банк России расценивает проект бюджета как дезинфляционныйПо словам Набиуллиной, эффект от повышения НДС будет краткосрочным
Центральный банк России расценивает проект федерального бюджета страны на 2026–2028 гг. как дезинфляционный. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.
Набиуллина назвала предсказуемость бюджетной политики важнейшим фактором при принятии решений по ключевой ставке. По ее словам, появление определенности является позитивным фактором. Для Банка России сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем увеличение дефицита. Это лучше для бюджетной устойчивости, инфляции и уровня процентных ставок.
Председатель ЦБ добавила, что чем сильнее государство наращивает долг, тем выше регулятор должен поддерживать ставки и тем меньше пространства остается для кредита частному сектору.
«Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет, но вспомните опыт 2019 г., когда НДС также увеличивался на 2 п. п. Реакция была умеренная», – подчеркнула Набиуллина.
24 сентября кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. В разработанных Минфином и одобренных правительством документах говорится, что стандартная ставка НДС будет повышена с 20 до 22%. В то же время льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дефицит федерального бюджета в 2026 г. планируется в размере 1,6% ВВП. В 2027 и 2028 гг. ожидается снижение дефицита до 1,2% и 1,3% соответственно. Поступление доходов прогнозируется в размере 40,3 трлн руб. в 2026 г., 42,9 трлн руб. в 2027 г. и 45 трлн руб. в 2028 г. Расходы федерального бюджета в 2026 г. составят 44,1 трлн руб., в 2027 г. – 46 трлн руб., в 2028 г. – 49,4 трлн руб.