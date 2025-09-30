Шохин не считает просадку экономики мягкой при росте ВВП ниже 2%
Охлаждение или «управляемая мягкая посадка» экономики России не сильно мягкая и не сильно управляемая при росте валового внутреннего продукта (ВВП) ниже 2%. Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью «России 24».
«В начале года мы исходили из того, что минимальный темп экономического роста, который при управляемом сжатии экономики позволяет решать достаточно широкий круг задач обороны, безопасности, социальных обязательств и так далее и поддерживать экономическую и инвестиционную активность, это не меньше 2% в год. А сейчас мы видим, что в этом году хорошо, если чуть более 1% будет к концу года, в следующем году 1,3%», – подчеркнул Шохин.
По его словам, этого мало. Важно, чтобы период охлаждения, управляемого сжатия или «управляемой мягкой посадки» не затягивался, так как необходим отскок. Глава РСПП указал, что оптимальным темпом экономического роста для не перегретой экономики будет 2–2,5%.
24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России за ближайшие три года вырастет почти на 7% и составит в номинальном выражении около 276 трлн руб. По оценке Минэкономразвития, за семь месяцев 2025 г. ВВП возрос на 1,1%. Мишустин отметил, что это лучше, чем у ряда стран, настаивающих на усилении антироссийских санкций, и тех, кто «отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом и продолжает придерживаться негативной риторики».
Ключевыми драйверами роста остаются отрасли реального сектора экономики – машиностроение, обрабатывающая промышленность, строительная индустрия и сельское хозяйство. Ожидается, что в рамках базового прогноза социально-экономического развития, заложенного в бюджет, в 2025 г. ВВП вырастет на 1,3%.