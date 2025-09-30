Шохин не считает просадку экономики мягкой при росте ВВП ниже 2%

«В начале года мы исходили из того, что минимальный темп экономического роста, который при управляемом сжатии экономики позволяет решать достаточно широкий круг задач обороны, безопасности, социальных обязательств и так далее и поддерживать экономическую и инвестиционную активность, это не меньше 2% в год. А сейчас мы видим, что в этом году хорошо, если чуть более 1% будет к концу года, в следующем году 1,3%», – подчеркнул Шохин.