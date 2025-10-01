Дмитриев заявил о снижении роли США в определении роста мировой экономики
США больше не определяют рост экономики мира, а высказывания против Индии и Китая только ослабляют позицию страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и Китай. Негативные комментарии, которые были против Индии и Китая, только ослабляют позицию США», – сказал он (цитата по ТАСС).
Дмитриев подчеркнул, что Россия, в свою очередь, укрепляет сотрудничество с Индией и Китаем. По его мнению, эти три страны стали «центрами экономической силы».
30 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон значительно опережает Москву и Пекин в сфере подводного флота. Сроком отставания он посчитал 25 лет, при этом, по мнению главы Белого дома, Россия и Китай «могут догнать» США через пять лет. 23 сентября американский лидер назвал Индию и Китай основными спонсорами конфликта на Украине. Он объяснил это тем, что страны продолжают закупать российскую нефть.