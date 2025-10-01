Дмитриев заявил о снижении роли США в определении роста мировой экономики

30 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон значительно опережает Москву и Пекин в сфере подводного флота. Сроком отставания он посчитал 25 лет, при этом, по мнению главы Белого дома, Россия и Китай «могут догнать» США через пять лет. 23 сентября американский лидер назвал Индию и Китай основными спонсорами конфликта на Украине. Он объяснил это тем, что страны продолжают закупать российскую нефть.