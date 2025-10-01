Новак ожидает перехода экономики на устойчивые темпы роста в 2026–2027 годах

Зампредседателя правительства также подчеркнул, что ситуация с топливом в ряде регионов контролируется, активная работа ведется в Минэнерго. При этом Новак сказал о балансе между спросом и предложением по стране в этой области. В тех субъектах РФ, где все еще не решена проблема, Минэнерго совместно с регионами обеспечивает поставки нефтепродуктов в ручном режиме.