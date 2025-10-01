Газета
Экономика

Новак ожидает перехода экономики на устойчивые темпы роста в 2026–2027 годах

Ведомости

Российская экономика выйдет на устойчивые темпы роста за 2026–2027 гг., заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ХХІІ ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В течение 2026–2027 гг. выйдем на устойчивые темпы экономики, на те задачи, которые стоят у нас по росту экономики на уровне среднемировых темпов», – сказал Новак. Он отметил, что кабмин принимает все необходимые меры, которые позволяют в том числе поддержать отрасли экономики РФ.

Зампредседателя правительства также подчеркнул, что ситуация с топливом в ряде регионов контролируется, активная работа ведется в Минэнерго. При этом Новак сказал о балансе между спросом и предложением по стране в этой области. В тех субъектах РФ, где все еще не решена проблема, Минэнерго совместно с регионами обеспечивает поставки нефтепродуктов в ручном режиме. 

1 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения Новака в адрес премьер-министра Михаила Мишустина писал, что кабмин готовит расширение мер поддержки топливной отрасли в России из-за падения производства и нехватки бензина в регионах. В письме сказано, что новые правила смогут обеспечить внутренний рынок дополнительными 350 000 т бензина и 100 000 т дизтоплива и более в месяц.

