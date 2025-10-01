Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП РФ на 1% за январь – август

Ведомости

Рост годового ВВП России за восемь месяцев 2025 г. составил 1%, в августе показатель увеличился на 0,4%. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

По данным ведомства, индекс промышленного производства в августе вырос на 0,5% г/г после 0,7% в июле. В целом за январь – август 2025 г. выпуск промышленной продукции увеличился на 0,8% г/г.

24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны в ближайшие три года увеличится почти на 7% и достигнет порядка 276 трлн руб. в номинальном выражении.

Президент Владимир Путин 18 сентября отмечал, что до рецессии российской экономике «еще далеко». По его словам, снижение темпов роста ВВП с 4% необходимо для сдерживания инфляции и обеспечения макроэкономической стабильности, при этом важно «не заморозить» экономику.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте