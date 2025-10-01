Минэкономразвития зафиксировало рост ВВП РФ на 1% за январь – август
Рост годового ВВП России за восемь месяцев 2025 г. составил 1%, в августе показатель увеличился на 0,4%. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
По данным ведомства, индекс промышленного производства в августе вырос на 0,5% г/г после 0,7% в июле. В целом за январь – август 2025 г. выпуск промышленной продукции увеличился на 0,8% г/г.
24 сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны в ближайшие три года увеличится почти на 7% и достигнет порядка 276 трлн руб. в номинальном выражении.
Президент Владимир Путин 18 сентября отмечал, что до рецессии российской экономике «еще далеко». По его словам, снижение темпов роста ВВП с 4% необходимо для сдерживания инфляции и обеспечения макроэкономической стабильности, при этом важно «не заморозить» экономику.