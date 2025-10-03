Газета
Заботкин: снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

Ведомости

Снижение инфляционных ожиданий может замедлиться из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в эфире «Радио РБК».

По его словам, снижение инфляционных ожиданий от уровня прошлых лет будет происходить по мере стабилизации цен и их снижения. Он заявил, что инфляционные ожидания формируются под влиянием не только товаров-маркеров, но и общей оценки ситуации с ростом цен. Темпы роста сегодня ниже, подчеркнул Заботкин, чем в конце 2024 г.

Заботкин предположил, что планируемое повышение ставки НДС с 20 до 22% может внести в инфляцию 0,6-0,7 процентного пункта в конце 2025 – начале 2026 гг.

Он также говорил, что проект федерального бюджета на 2026–2028 гг. позволил Банку России снизить ставку до 17% в сентябре, а не оставить ее на уровне 18%. Заботкин уточнил, что базовый прогноз по средней ставке в 2026 г. составляет 12–13%.

Опрос ООО «ИнФОМ» по заказу Банка России показал, что инфляционные ожидания россиян снизились в сентябре 2025 г. и составили 12,6% против 13,5% в августе. Показатель измеряется как медиана ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен. Опрос проводился со 2 по 11 сентября.

