Заботкин: снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

По его словам, снижение инфляционных ожиданий от уровня прошлых лет будет происходить по мере стабилизации цен и их снижения. Он заявил, что инфляционные ожидания формируются под влиянием не только товаров-маркеров, но и общей оценки ситуации с ростом цен. Темпы роста сегодня ниже, подчеркнул Заботкин, чем в конце 2024 г.