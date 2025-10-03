Заботкин: прогноз ЦБ по ставке на 2026 год составляет 12-13%

2 сентября совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Это решение предсказывали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов ожидали снижения до 16%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что совет директоров регулятора рассматривал на заседании сохранение ключевой ставки на уровне 18% годовых или ее снижение на 1 процентный пункт.