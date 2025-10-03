Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Заботкин: прогноз ЦБ по ставке на 2026 год составляет 12-13%

Ведомости

Проект федерального бюджета на 2026–2028 гг. позволил Банку России снизить ставку до 17% в сентябре, а не оставить ее на уровне 18%. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в эфире «Радио РБК».

Заботкин уточнил, что базовый прогноз по средней ставке в 2026 г. составляет 12-13%.

2 сентября совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Это решение предсказывали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов ожидали снижения до 16%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что совет директоров регулятора рассматривал на заседании сохранение ключевой ставки на уровне 18% годовых или ее снижение на 1 процентный пункт.

24 сентября кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. В разработанных Минфином документах говорится, что стандартная ставка НДС повысится с 20 до 22%. Льготная ставка 10% сохранится для всех социально значимых товаров.

Набиуллина заявила, что ЦБ расценивает проект федерального бюджета как дезинфляционный.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте