Заботкин: прогноз ЦБ по ставке на 2026 год составляет 12-13%
Заботкин уточнил, что базовый прогноз по средней ставке в 2026 г. составляет 12-13%.
2 сентября совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Это решение предсказывали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов ожидали снижения до 16%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что совет директоров регулятора рассматривал на заседании сохранение ключевой ставки на уровне 18% годовых или ее снижение на 1 процентный пункт.
24 сентября кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. В разработанных Минфином документах говорится, что стандартная ставка НДС повысится с 20 до 22%. Льготная ставка 10% сохранится для всех социально значимых товаров.
Набиуллина заявила, что ЦБ расценивает проект федерального бюджета как дезинфляционный.