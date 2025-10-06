Газета
Главная / Экономика /

Минфин: ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей

Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 13,16 трлн руб., или 5,9 % ВВП, что эквивалентно $158,84 млн. Об этом сообщил Минфин.

В частности, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центральном банке России размещено 209 152 млн юаней, 173,1 т золота в обезличенной форме и 473,7 млн руб.

Объем ликвидных активов Фонда на 1 октября составил эквивалент 4,16 трлн, или $50,26 млрд (1,9% прогнозируемого ВВП). Совокупный расчетный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Центробанке с 15 декабря 2024 г. по 30 сентября 2025 г. составил $71,3 млн, что эквивалентно 5,91 млн руб. Переоценка по валюте и золоту в совокупности составила 103,3 млн руб.

По данным Минфина, по состоянию на 1 сентября объем ФНБ составлял 13,14 трлн руб., или 5,9 % ВВП, что эквивалентно $163,601 млн. На 1 августа объем Фонда составлял 13,08 трлн руб. Эта сумма эквивалентна $159,84 млрд, или 5,9% прогнозируемого ВВП.

