Минфин: ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей

Объем ликвидных активов Фонда на 1 октября составил эквивалент 4,16 трлн, или $50,26 млрд (1,9% прогнозируемого ВВП). Совокупный расчетный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Центробанке с 15 декабря 2024 г. по 30 сентября 2025 г. составил $71,3 млн, что эквивалентно 5,91 млн руб. Переоценка по валюте и золоту в совокупности составила 103,3 млн руб.