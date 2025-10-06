Решетников: высокие ставки привели к снижению потенциала экономики

Решетников добавил, что по инвестициям в 2026 г. ожидается небольшое снижение на 0,5%. В 2027-2028 гг. Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в России в среднем на 3,6% в год. Кроме того, в 2025-2026 гг. ведомство ожидает темпы роста ВВП на уровне 1% и 1,3% соответственно с постепенным ускорением в 2027 и 2028 гг. до 2,8% и 2,5%.