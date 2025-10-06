Решетников: высокие ставки привели к снижению потенциала экономики
Высокие процентные ставки в российской экономике привели к снижению рентабельности предприятий, будущих инвестиций и повлияли на потенциал роста. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
Решетников указал, что благодаря совместным усилиям правительства и Центробанка произошло постепенное замедление инфляции. Сейчас она снизилась до 8%. Обратной стороной этого процесса стала жизнь в условиях высоких ставок, что уже сказалось на показателях предприятий, привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности и будущих инвестиций.
По словам министра, для достижения макропрогноза сохраняются риски. Среди внешних рисков он назвал потенциальное снижение цен и спроса на товары российского экспорта. Это возможно из-за замедления мировой экономики и новых санкций, в частности вторичных. Ключевым из внутренних рисков остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности.
Решетников добавил, что по инвестициям в 2026 г. ожидается небольшое снижение на 0,5%. В 2027-2028 гг. Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в России в среднем на 3,6% в год. Кроме того, в 2025-2026 гг. ведомство ожидает темпы роста ВВП на уровне 1% и 1,3% соответственно с постепенным ускорением в 2027 и 2028 гг. до 2,8% и 2,5%.
«Ключевым драйвером для нее будет оставаться внутренний спрос. Прежде всего потребительский. В основе – рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за три года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы более чем на 9%», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).
12 сентября совет директоров Центробанка опустил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Такого решение ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще 12 экономистов прогнозировали снижение до 16%. Регулятор отметил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 24 октября.