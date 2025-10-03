Зампред ЦБ оценил вклад повышения НДС в инфляцию

По словам Заботкина, конечные цены на товары будут зависеть от поведения бизнеса, то есть желания компаний переложить рост НДС на потребителя. Этот показатель, в свою очередь, будет зависеть от того, «насколько активен спрос, с которым этот бизнес имеет дело», указал зампред ЦБ. Он также согласился, что перенос можно ожидать в конце 2025 г. – начале 2026 г.