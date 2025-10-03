Зампред ЦБ оценил вклад повышения НДС в инфляцию
«Наверное, базово это мое личное такое текущее ожидание. Дальше будем смотреть по данным», – сказал он, ответив на вопрос о том, ориентируется ли регулятор на показатель в 0,6–0,7 п. п., как это было в 2019 г. после роста налога.
По словам Заботкина, конечные цены на товары будут зависеть от поведения бизнеса, то есть желания компаний переложить рост НДС на потребителя. Этот показатель, в свою очередь, будет зависеть от того, «насколько активен спрос, с которым этот бизнес имеет дело», указал зампред ЦБ. Он также согласился, что перенос можно ожидать в конце 2025 г. – начале 2026 г.
Заботкин в эфире отметил, что регулятор прогнозирует на 2026 г. среднюю ставку в 12–13% в базовом сценарии. По его словам, Банк России в сентябре смог снизить ключевую ставку до 17% благодаря проекту федерального бюджета на 2026–2028 гг.
29 сентября министр финансов Антон Силуанов говорил, что повышение НДС с 20 до 22% наименее негативно повлияет на экономику страны, в том числе на траекторию процентных ставок, в сравнении с другими сценариями. Он также сравнил 22%-ную ставку с показателями в таких европейских странах, как Ирландия, Польша, Португалия, Словакия, где она достигает 23%.
24 сентября Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России. Ставку стандартного НДС в документе предлагается повысить на 2 п. п. до 22%. Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.