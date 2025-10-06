Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2026 год 30 октября
Депутаты Государственной думы рассмотрят основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026, 2027 и 2028 гг. в ходе пленарного заседания, которое состоится 30 октября. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в нижней палате.
Другой источник рассказал «Ведомостям», что Банк России направил соответствующий доклад в Госдуму.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме 18 сентября рассказала, что чем больше дефицит бюджета, тем жестче ДКП. По ее словам, более сбалансированный федеральный бюджет России позволит иметь умеренные ставки в экономике. Министр финансов РФ Антон Силуанов тогда уточнил, что при подготовке проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. поставлена задача содействовать смягчению ДКП. Он заметил, что сейчас Россия находится во «времени планового охлаждения экономики».
12 сентября совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 17% годовых. Тогда в ЦБ отметили, что регулятор будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 г.