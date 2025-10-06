Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2026 год 30 октября

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме 18 сентября рассказала, что чем больше дефицит бюджета, тем жестче ДКП. По ее словам, более сбалансированный федеральный бюджет России позволит иметь умеренные ставки в экономике. Министр финансов РФ Антон Силуанов тогда уточнил, что при подготовке проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. поставлена задача содействовать смягчению ДКП. Он заметил, что сейчас Россия находится во «времени планового охлаждения экономики».