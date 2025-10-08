ВТБ: ЦБ может пересмотреть темпы снижения ставки из-за планируемого роста НДС

24 сентября Минфин внес в кабмин поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России. В документе предлагается повысить ставку стандартного НДС на 2 п. п. до 22%. Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.