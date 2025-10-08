Газета
Главная / Экономика /

ВТБ: ЦБ может пересмотреть темпы снижения ставки из-за планируемого роста НДС

Ведомости

Банк России возьмет паузу в понижении ключевой ставки в связи с предложенными Минфином налоговыми изменениями. В частности, речь идет о повышении налога на добавленную стоимость. Такое мнение выразил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Огромное значение имеют те налоговые изменения, которые сейчас внесены в Госдуму <…> Обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются», – пояснил он.

Пьянов считает, что Центробанк остановит изменение ставки максимум на два заседания. По его мнению, Банк России планирует за этот период оценить, как повлияло увеличение НДС на уровень ценовой стабильности и на инфляционные ожидания населения и юридических лиц.

Силуанов оценил вклад в инфляцию от повышения НДС в 1%

Экономика / Налоги и сборы

24 сентября Минфин внес в кабмин поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России. В документе предлагается повысить ставку стандартного НДС на 2 п. п. до 22%. Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.

В сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Регулятор планирует поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 г.

