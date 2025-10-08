ВТБ: ЦБ может пересмотреть темпы снижения ставки из-за планируемого роста НДС
«Огромное значение имеют те налоговые изменения, которые сейчас внесены в Госдуму <…> Обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются», – пояснил он.
Пьянов считает, что Центробанк остановит изменение ставки максимум на два заседания. По его мнению, Банк России планирует за этот период оценить, как повлияло увеличение НДС на уровень ценовой стабильности и на инфляционные ожидания населения и юридических лиц.
24 сентября Минфин внес в кабмин поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России. В документе предлагается повысить ставку стандартного НДС на 2 п. п. до 22%. Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.
В сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Регулятор планирует поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 г.