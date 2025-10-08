Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23%

В сегменте продовольственных товаров цены изменились на 0,31%. Динамика цен на плодоовощную продукцию составила 1,1%. В то же время на другие продукты питания темпы роста цен составили 0,24%. Замедлились темпы роста цен на говядину (до 0,1%), свинину (до 0,1%), а также на макаронные и крупяные изделия (до 0,1%).