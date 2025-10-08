Недельная инфляция в России ускорилась до 0,23%
В период с 30 сентября по 6 октября инфляция на потребительском рынке составила 0,23%. Для сравнения: на предыдущей неделе, с 23 по 29 октября, этот показатель составлял 0,13%. Это следует из еженедельного обзора Минэкономразвития РФ.
В сегменте продовольственных товаров цены изменились на 0,31%. Динамика цен на плодоовощную продукцию составила 1,1%. В то же время на другие продукты питания темпы роста цен составили 0,24%. Замедлились темпы роста цен на говядину (до 0,1%), свинину (до 0,1%), а также на макаронные и крупяные изделия (до 0,1%).
За указанный период в сегменте непродовольственных товаров цены выросли в среднем на 0,23%. Цены на строительные материалы остались стабильными. Динамика цен на бензин составила 0,9%, в то время как темпы роста цен на дизельное топливо снизились до 0,4%.
В сегменте наблюдаемых услуг темпы роста цен остались на уровне предыдущей недели (0,08%). Цены на услуги гостиниц снизились на 0,6%, а на услуги санаториев – на 0,5%. Стоимость бытовых услуг выросла на 0,3%.
24 сентября Минфин внес в кабмин поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России. В документе предлагается повысить ставку стандартного НДС на 2 п. п. до 22%. Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.
Министр финансов Антон Силуанов заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации, что вклад в инфляцию от повышения НДС может составить около 1%.