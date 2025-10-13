Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин подготовил проект отсрочки по уплате акцизов на жидкую сталь

Ведомости

Минфин России по поручению председателя правительства Михаила Мишустина разработал проект постановления кабмина о предоставлении металлургическим предприятиям отсрочки по уплате акцизов на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Документом предлагается перенести на 1 декабря 2025 г. сроки уплаты акциза на сталь жидкую и НДПИ на железную руду. Решение о необходимости меры принято по итогам анализа финансового состояния предприятий и правоприменительной практики. Ее реализация предоставит металлургическим предприятиям возможность высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации в их хозяйственной деятельности и стабилизировать финансовые показатели.

Постановление вступит в силу в день опубликования.

Минфин выступил против индексации отсечки для акциза на сталь

Бизнес / Промышленность

19 сентября в Минфине сообщили о рассмотрении возможности предоставления отсрочки по уплате акциза на сталь сроком на три месяца для вертикально-интегрированных металлургов и НДПИ по аналогии с угольной отраслью.

15 сентября замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что Минфин не поддерживает повышение порогового значения в 30 000 руб. за тонну для уплаты акциза на жидкую сталь. Он выразил мнение, что текущая бюджетная ситуация не позволяет индексировать отсечку.

Акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней месячной экспортной цены стальных слябов на базисе FOB («погрузка на борт») в портах юга России действует с начала 2022 г. С 1 августа 2022 г. установлена цена отсечения в размере 30 000 руб. за 1 т, ниже которой акциз обнуляется.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её