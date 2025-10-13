Минфин подготовил проект отсрочки по уплате акцизов на жидкую сталь

Акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней месячной экспортной цены стальных слябов на базисе FOB («погрузка на борт») в портах юга России действует с начала 2022 г. С 1 августа 2022 г. установлена цена отсечения в размере 30 000 руб. за 1 т, ниже которой акциз обнуляется.