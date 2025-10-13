Минфин подготовил проект отсрочки по уплате акцизов на жидкую сталь
Минфин России по поручению председателя правительства Михаила Мишустина разработал проект постановления кабмина о предоставлении металлургическим предприятиям отсрочки по уплате акцизов на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Документом предлагается перенести на 1 декабря 2025 г. сроки уплаты акциза на сталь жидкую и НДПИ на железную руду. Решение о необходимости меры принято по итогам анализа финансового состояния предприятий и правоприменительной практики. Ее реализация предоставит металлургическим предприятиям возможность высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации в их хозяйственной деятельности и стабилизировать финансовые показатели.
Постановление вступит в силу в день опубликования.
19 сентября в Минфине сообщили о рассмотрении возможности предоставления отсрочки по уплате акциза на сталь сроком на три месяца для вертикально-интегрированных металлургов и НДПИ по аналогии с угольной отраслью.
15 сентября замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что Минфин не поддерживает повышение порогового значения в 30 000 руб. за тонну для уплаты акциза на жидкую сталь. Он выразил мнение, что текущая бюджетная ситуация не позволяет индексировать отсечку.
Акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней месячной экспортной цены стальных слябов на базисе FOB («погрузка на борт») в портах юга России действует с начала 2022 г. С 1 августа 2022 г. установлена цена отсечения в размере 30 000 руб. за 1 т, ниже которой акциз обнуляется.