Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,21%

В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,22% по сравнению с предыдущим месяцем. На плодоовощную продукцию цены увеличились на 1,6%. Цены на продукты без учета плодоовощной продукции выросли на 0,1%. Сливочное масло стало дешевле на 0,1%, а молоко и молочные продукты подорожали на 0,04%. Свинина подешевела на 0,1%, цены на куриное мясо выросли на 0,8%, а на яйца – на 2,2%. Макаронные и крупяные изделия стали дешевле на 0,05%, а хлеб – на 0,2%.