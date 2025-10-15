Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,21%
На неделе с 7 по 13 октября инфляция на потребительском рынке России замедлилась до 0,21%. Для сравнения: на предыдущей неделе, с 30 сентября по 6 октября, этот показатель составлял 0,23%. Это следует из еженедельного обзора Минэкономразвития РФ.
В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,22% по сравнению с предыдущим месяцем. На плодоовощную продукцию цены увеличились на 1,6%. Цены на продукты без учета плодоовощной продукции выросли на 0,1%. Сливочное масло стало дешевле на 0,1%, а молоко и молочные продукты подорожали на 0,04%. Свинина подешевела на 0,1%, цены на куриное мясо выросли на 0,8%, а на яйца – на 2,2%. Макаронные и крупяные изделия стали дешевле на 0,05%, а хлеб – на 0,2%.
Рост цен на непродовольственные товары составил 0,32%. Цены на легковые автомобили снизились до 0,1%. Цены на отечественные автомобили остались стабильны. Рост цен на лекарства замедлился до 0,1%.
В секторе услуг рост цен практически не изменился по сравнению с предыдущей неделей и составил 0,09%. Цены на гостиничные услуги выросли на 0,3%. Восстановление зуба пломбой стало дешевле на 0,1%.
На мировых рынках продовольствия за указанный период цены снизились на 1,2%. В годовом выражении цены на продовольствие выросли на 1,4%.
13 октября «Ведомости» писали, что годовая инфляция в сентябре замедлилась до 7,98% после 8,14% в августе, следует из данных Росстата. При этом цены в месячном выражении вновь вернулись к росту (+0,34%) после дефляции на 0,4% в августе. С начала года инфляция составила 4,29%.