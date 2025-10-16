Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Дмитриев отметил важность еще большего снижения ключевой ставки

Ведомости

Ключевая ставка в России еще достаточно высокая, важно ее снижать дальше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «России 24».

Он отметил, что компаниям выгоднее пока держать средства на депозитах, а не заниматься инвестициями.

13 октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России может снизить ключевую ставку на один процентный пункт на предстоящем заседании. Депутат предположил, что в январе будет снижение еще на 1%. По его прогнозу, к концу года уровень ключевой ставки достигнет 15%.

12 сентября ЦБ в третий раз подряд снизил ключевую ставку – с 18 до 17%. До этого на протяжении восьми месяцев, с октября 2024 г. по июнь 2025 г., она оставалась на уровне 21%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её