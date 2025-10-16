Дмитриев отметил важность еще большего снижения ключевой ставки

13 октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России может снизить ключевую ставку на один процентный пункт на предстоящем заседании. Депутат предположил, что в январе будет снижение еще на 1%. По его прогнозу, к концу года уровень ключевой ставки достигнет 15%.