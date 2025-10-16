Дмитриев отметил важность еще большего снижения ключевой ставки
Ключевая ставка в России еще достаточно высокая, важно ее снижать дальше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «России 24».
Он отметил, что компаниям выгоднее пока держать средства на депозитах, а не заниматься инвестициями.
13 октября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России может снизить ключевую ставку на один процентный пункт на предстоящем заседании. Депутат предположил, что в январе будет снижение еще на 1%. По его прогнозу, к концу года уровень ключевой ставки достигнет 15%.
12 сентября ЦБ в третий раз подряд снизил ключевую ставку – с 18 до 17%. До этого на протяжении восьми месяцев, с октября 2024 г. по июнь 2025 г., она оставалась на уровне 21%.