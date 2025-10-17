Новак: по итогам 2025 года рост ВВП ожидается на уровне 1%
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам 2025 г. прогнозируется на уровне 1%. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «России 1».
По словам Новака, после бурного роста в 2023–2024 гг., который был значительно выше среднемировых темпов, российская экономика находятся в «стадии некоторого замедления», чтобы выйти на сбалансированный устойчивый рост, не подверженный инфляционным процессам.
Вице-премьер подчеркнул, что кабмин принимает все необходимые меры для поддержки инвестиционного процесса, потребительского спроса и экспорта российской продукции, что влияет на рост экономики.
«2025 г., наверное, будет по прогнозам у нас ниже, чем 2024 г., 2023 г. Мы выйдем примерно, по оценке, на 1% по росту ВВП. Затем, далее, будем выходить уже на траекторию устойчивого роста, не ниже среднемирового», – сказал Новак.
В сентябре Минэк ухудшил прогноз по росту ВВП России в этом году до 1% с 2,5% в апрельской версии, следует из основных параметров проекта прогноза на 2026–2028 гг. Документ был внесен в правительство, сообщал «Ведомостям» представитель министерства.
14 октября Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту ВВП России в 2025 г. с 0,9 до 0,6% по сравнению с июльским докладом. В апреле в организации прогнозировали рост экономики РФ на 1,5%. В 2026 г. рост ВВП составит 1%, как ожидалось и в июле.
В октябрьском докладе Всемирного банка (ВБ) прогноз по росту российского ВВП также был снижен. Экономика России, по прогнозам ВБ, в 2025 г. вырастет на 0,9%, а в 2026 г. – на 0,8%. Июньские прогнозы ВБ предполагали рост в 1,4 и 1,2% соответственно. Банк России в рамках базового сценария ожидает роста ВВП РФ в 2025 г. на 1–2% и на 0,5–1,5% в 2026 г. (следующее обновление прогноза регулятора запланировано на октябрьском заседании).