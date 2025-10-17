Новак: по итогам 2025 года рост ВВП ожидается на уровне 1%

В октябрьском докладе Всемирного банка (ВБ) прогноз по росту российского ВВП также был снижен. Экономика России, по прогнозам ВБ, в 2025 г. вырастет на 0,9%, а в 2026 г. – на 0,8%. Июньские прогнозы ВБ предполагали рост в 1,4 и 1,2% соответственно. Банк России в рамках базового сценария ожидает роста ВВП РФ в 2025 г. на 1–2% и на 0,5–1,5% в 2026 г. (следующее обновление прогноза регулятора запланировано на октябрьском заседании).