Новый премьер Японии готовит масштабный пакет стимулов экономики страны
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена провести изменения в экономической политике, подготовив крупнейший за последние годы пакет мер по поддержке домохозяйств и бизнеса на фоне роста инфляции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.
По их данным, объем программы превысит прошлогодние 13,9 трлн иен (около $92 млрд) и станет первой крупной экономической инициативой Такаити. Пакет отражает ее курс на «ответственную проактивную фискальную политику», предполагающую активное использование бюджета для стимулирования экономики. Как уточняют источники, программа будет сосредоточена на трех направлениях: борьбе с инфляцией, инвестициях в стратегические отрасли и укреплении национальной безопасности.
Среди мер по сдерживанию роста цен – отмена временной ставки налога на бензин и расширение программы грантов для местных властей, в том числе для поддержки малого и среднего бизнеса, который не получает выгоду от существующих налоговых льгот.
Отдельный блок мер направлен на инвестиции в технологии будущего – искусственный интеллект и производство полупроводников. Эти сферы, по словам Такаити, должны стать основой «новой индустриальной стратегии» страны.
Точный объем пакета еще обсуждается, однако власти планируют представить его уже в следующем месяце. Для финансирования программы правительство готовит дополнительный бюджет на текущий финансовый год, который может быть одобрен парламентом к марту 2026 г.
Если расходы окажутся выше ожидаемого уровня, кабинету придется рассмотреть вопрос о выпуске облигаций, что, как отмечает Reuters, поставит перед правительством задачу балансировать между экономическим ростом и поддержанием бюджета страны.
21 октября парламент Японии избрал Такаити премьер-министром. Она является первой женщиной, занимающей такую должность. Такаити также является председателем Либерально-демократической партии, входящей в коалицию с Партией возрождения Японии.