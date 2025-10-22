Новый премьер Японии готовит масштабный пакет стимулов экономики страны

По их данным, объем программы превысит прошлогодние 13,9 трлн иен (около $92 млрд) и станет первой крупной экономической инициативой Такаити. Пакет отражает ее курс на «ответственную проактивную фискальную политику», предполагающую активное использование бюджета для стимулирования экономики. Как уточняют источники, программа будет сосредоточена на трех направлениях: борьбе с инфляцией, инвестициях в стратегические отрасли и укреплении национальной безопасности.