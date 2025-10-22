Счетная палата одобрила проект бюджета России на 2026-2028 годы
Счетная палата одобрила законопроект о российском федеральном бюджете на период с 2026 по 2028 г. Об этом заявил руководитель ведомства Борис Ковальчук в ходе пленарного заседания Госдумы.
По его словам, доходы федерального бюджета на 2026 г. прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб. В 2027 г. доходы ожидаются на уровне 42,9 трлн руб., а в 2028 г. – почти 46 трлн руб.
Нефтегазовые поступления в 2026 г. составят 8,9 трлн руб., или 3,8% ВВП, добавил Ковальчук. В 2027 и 2028 гг. их объем возрастет до 9 и 9,7 трлн руб. соответственно. Ненефтегазовые доходы увеличатся до 31,4 трлн руб. в 2026 г. К 2028 г. они достигнут 36,2 трлн руб.
Он отметил, что доходная часть федерального бюджета будет расширена за счет корректировки макроэкономического прогноза и налогового регулирования.
Кроме того, планируется увеличение бюджетных расходов, основная часть которых будет направлена на социальные проекты. Дефицит бюджета может составить 2,8 трлн руб., или 1,6% ВВП.
24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проект бюджета, внесенный правительством, сбалансирован. Это, по его словам, позволяет государству выполнять все социальные обязательства в полном объеме. При этом он заявил, что проблемы в экономике страны «безусловно есть», а сама экономика перестроилась под нужды военной операции на Украине.