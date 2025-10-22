Счетная палата одобрила проект бюджета России на 2026-2028 годы

24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что проект бюджета, внесенный правительством, сбалансирован. Это, по его словам, позволяет государству выполнять все социальные обязательства в полном объеме. При этом он заявил, что проблемы в экономике страны «безусловно есть», а сама экономика перестроилась под нужды военной операции на Украине.