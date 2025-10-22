Топилин отметил рост экономики РФ почти на 10% с 2022 года
Несмотря на санкционное давление, российская экономика выросла почти на 10% с 2022 г. Такие темпы роста не наблюдались последние десятки лет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в ходе пленарного заседания нижней палаты.
Для сравнения он привел соответствующий показатель в европейских странах. По данным Топилина, экономика еврозоны за указанный период выросла менее чем на 5%, Франции – на 4%, а Германии – на 0,3%.
Глава думского комитета добавил, что на ближайшие три года запланирован прирост ВВП на 6,7%. Топилин назвал такой рост уверенным. Он добавил, что в 2024 г. ВВП достиг 200 трлн руб., а к 2028 г. показатель должен вырасти до 276 трлн руб.
Топилин также подчеркнул, что важны не только темпы роста, но и его качество. По его данным, в период с января по август 2025 г. фармацевтическая отрасль увеличилась на 14,6%, производство компьютеров и электроники – на 13,8%, а машиностроительный комплекс – на 10%. По его словам, такие темпы показывают, что правительство правильно распределило финансовую поддержку по приоритетным направлениям.
Топилин также обратил внимание на рост инвестиций, который за последние четыре года составил 37%. Прогноз предполагает увеличение на 7%, что является высоким показателем, добавил он.
9 сентября статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов сообщил, что ВВП в России вырос на 4,3% в 2024 г. и на 4,1% – в 2023 г. и эти темпы находятся на уровне выше среднемировых. По словам замминистра, причиной такого роста стало в том числе увеличение внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного. Кроме того, в России выросла производительность труда и снизился уровень безработицы, а также улучшился инвестиционный климат, подчеркнул Пудов.