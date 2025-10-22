Топилин отметил рост экономики РФ почти на 10% с 2022 года

Топилин также подчеркнул, что важны не только темпы роста, но и его качество. По его данным, в период с января по август 2025 г. фармацевтическая отрасль увеличилась на 14,6%, производство компьютеров и электроники – на 13,8%, а машиностроительный комплекс – на 10%. По его словам, такие темпы показывают, что правительство правильно распределило финансовую поддержку по приоритетным направлениям.