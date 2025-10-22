Силуанов предложил оценить эффективность действующих налоговых льгот
Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил рассмотреть вопрос об эффективности действующих налоговых льгот на площадке комитета Госдумы по бюджету и подготовить соответствующие предложения. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания нижней палаты.
Глава Минфина выразил мнение, что налоговые льготы должны иметь срочный характер.
«Предоставили льготу, посмотрели, как она работает. Если эффективно, продолжается. Если неэффективно, соответственно, мы ее прекращаем», – пояснил он.
В налоговых предложениях, которые Госдума рассмотрит сегодня, есть нормы, которые предлагают отменить ранее введенные льготы, рассказал Силуанов. По его мнению, льготы должны побуждать использовать высвобождаемые ресурсы на развитие.
В заключение от отметил, что сейчас вопрос по повышению эффективности налоговых льгот находится в центре внимания правительства.
14 октября «Ведомости» писали, что в четырех субъектах Федерации сообщили о планах скорректировать действующие пониженные ставки по региональным и местным налогам и сократить льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. Главам муниципальных округов дано поручение скорректировать налоговые ставки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, приведя их в соответствие с предельным размером, установленным в Налоговом кодексе.