Силуанов предложил оценить эффективность действующих налоговых льгот

14 октября «Ведомости» писали, что в четырех субъектах Федерации сообщили о планах скорректировать действующие пониженные ставки по региональным и местным налогам и сократить льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. Главам муниципальных округов дано поручение скорректировать налоговые ставки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, приведя их в соответствие с предельным размером, установленным в Налоговом кодексе.