Госдума в первом чтении единогласно приняла проект о повышении МРОТ

Ведомости

Государственная дума в первом чтении приняла проект закона о повышении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 руб. с 1 января 2026 г. Такое решение приняли в ходе пленарного заседания нижней палаты. 

Депутаты поддержали принятие проекта единогласно – «за» проголосовали 402 человека. 

На данный момент МРОТ в РФ составляет 22 440 руб. в месяц. Проект предполагает его увеличение на 20,7%. Ожидается, что принятое решение будет способствовать увеличению зарплаты около 4,6 млн работников. 

В России возник парадокс МРОТ на фоне «гонки зарплат»

Общество

О планах по увеличению МРОТ говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 октября. Мишустин отметил, что с января этого года МРОТ был увеличен на 16,5%, превысив 22 400 руб. Единое пособие с начала года было проиндексировано на 12,5% до 17 201 руб.

Мишустин уточнил, что повышение МРОТ идет по поручению президента РФ. В 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 г. должен быть увеличен до 35 000 руб.

