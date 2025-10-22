Госдума в первом чтении единогласно приняла проект о повышении МРОТ

О планах по увеличению МРОТ говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 октября. Мишустин отметил, что с января этого года МРОТ был увеличен на 16,5%, превысив 22 400 руб. Единое пособие с начала года было проиндексировано на 12,5% до 17 201 руб.