Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%

В продовольственном сегменте рост цен за неделю превысил 0,32%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,94%. Морковь подешевела на 0,3%, огурцы подорожали на 3,4%, а цены на яблоки остались на прежнем уровне. Продукты питания (без учета плодоовощной продукции) показали рост на 0,17%. Мясо кур подорожало на 0,3%, в то время как цены на свинину, рыбопродукты, макаронные и крупяные изделия не изменились.