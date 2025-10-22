Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%
Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%, недельная за период с 14 по 20 октября – до 0,22%. Это следует из статистики Минэкономразвития РФ.
В продовольственном сегменте рост цен за неделю превысил 0,32%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,94%. Морковь подешевела на 0,3%, огурцы подорожали на 3,4%, а цены на яблоки остались на прежнем уровне. Продукты питания (без учета плодоовощной продукции) показали рост на 0,17%. Мясо кур подорожало на 0,3%, в то время как цены на свинину, рыбопродукты, макаронные и крупяные изделия не изменились.
Сахар подешевел на 0,5%, сливочное масло – на 0,2%, а яйца подорожали на 1,6%.
Непродовольственные товары показали рост цен на 0,29%. Обувь подешевела на 0,5%. Легковые автомобили подорожали на 0,06%, строительные материалы подешевели на 0,02%, медикаменты подорожали на 0,1%. Бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо – на 0,4%.
Цены на наблюдаемые услуги выросли на 0,03%. Услуги гостиниц подешевели на 0,3%, санаториев – на 0,1%. Услуги по восстановлению зуба пломбой подорожали на 0,2%, а бытовые услуги – на 0,1%.
На неделе с 7 по 13 октября инфляция на потребительском рынке России замедлилась до 0,21%. Тогда в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,22%, рост цен на непродовольственные товары составил 0,32%.
«Ведомости» писали, что годовая инфляция в сентябре замедлилась до почти 8% после 8,14% в августе. При этом цены в месячном выражении вновь вернулись к росту (+0,34%) после дефляции на 0,4% в августе. С начала года инфляция составила 4,29%.