Греф спрогнозировал рост экономики РФ на уровне около 0,8% в 2025 году
Рост российской экономики в 2025 г. может составить около 0,8%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
«В следующем году мы, дай Бог, если выйдем на эти же цифры», – добавил он (цитата по ТАСС).
По прогнозу Грефа, в ближайшие два года темпы роста экономики России будут на уровне 1-1,5%.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин 22 октября заявил, что, несмотря на санкционное давление, российская экономика выросла почти на 10% с 2022 г. Такие темпы, по его словам, не наблюдались последние десятки лет.
Глава думского комитета добавил, что на ближайшие три года запланирован прирост ВВП на 6,7%. Топилин назвал такой рост уверенным. Он добавил, что в 2024 г. ВВП достиг 200 трлн руб., а к 2028 г. показатель должен вырасти до 276 трлн руб.