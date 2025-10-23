Греф спрогнозировал рост экономики РФ на уровне около 0,8% в 2025 году

Глава думского комитета добавил, что на ближайшие три года запланирован прирост ВВП на 6,7%. Топилин назвал такой рост уверенным. Он добавил, что в 2024 г. ВВП достиг 200 трлн руб., а к 2028 г. показатель должен вырасти до 276 трлн руб.