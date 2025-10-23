Газета
Главная / Экономика /

Греф спрогнозировал рост экономики РФ на уровне около 0,8% в 2025 году

Ведомости

Рост российской экономики в 2025 г. может составить около 0,8%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«В следующем году мы, дай Бог, если выйдем на эти же цифры», – добавил он (цитата по ТАСС).

По прогнозу Грефа, в ближайшие два года темпы роста экономики России будут на уровне 1-1,5%.

Минтруд: темпы роста экономики России были выше среднемировых два последних года

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин 22 октября заявил, что, несмотря на санкционное давление, российская экономика выросла почти на 10% с 2022 г. Такие темпы, по его словам, не наблюдались последние десятки лет.

Глава думского комитета добавил, что на ближайшие три года запланирован прирост ВВП на 6,7%. Топилин назвал такой рост уверенным. Он добавил, что в 2024 г. ВВП достиг 200 трлн руб., а к 2028 г. показатель должен вырасти до 276 трлн руб.

