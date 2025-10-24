Банк России рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 16%

В сообщении регулятора говорилось, что Банк России предполагает в базовом сценарии среднюю ключевую ставку в диапазоне от 13 до 15% годовых в 2026 г. Отмечается, что ЦБ будет поддерживать необходимую для возвращения инфляции к цели жесткость денежно-кредитных условий. Это также подразумевает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.