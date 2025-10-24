Банк России рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 16%
При принятии решения по ключевой ставке совет директоров Банка России рассматривал ее сохранение на уровне 17%, а также снижения до 16%. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Она добавила, что те, кто выступал за сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, выражали опасения относительно выраженного и длительного влияния разовых факторов на инфляционные ожидания.
24 октября Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Такого решения ждал всего один из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями».
Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. и по июнь 2025 г. она держалась на уровне 21%.
В сообщении регулятора говорилось, что Банк России предполагает в базовом сценарии среднюю ключевую ставку в диапазоне от 13 до 15% годовых в 2026 г. Отмечается, что ЦБ будет поддерживать необходимую для возвращения инфляции к цели жесткость денежно-кредитных условий. Это также подразумевает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.