ЦБ: в декабре-январе эффект на цены от повышения НДС проявится сильнее всего
Наиболее сильное влияние на цены повышение налога на добавленную стоимость (НДС) окажет в декабре-январе, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Что касается влияния НДС, когда оно начнет перекладываться в цены и какой будет объем — это мы увидим в ближайшее время. Но основной эффект (по опыту 2019 г.) будет в декабре и в январе», – сказала глава регулятора.
24 октября в ЦБ отметили, что к концу текущего года инфляционное давление в России действительно временно усилится. Среди факторов, которые способны повлиять на показатель, регулятор назвал подстройку цен и реакцию инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.
Госдума уже одобрила в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс. Минфин России предложил повысить стандартную ставку НДС с 20 до 22%, а также понизить порог по доходам для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. Такой законопроект поддержали 71% участников заседания (319 депутатов из 401), остальные воздержались (82 депутата).