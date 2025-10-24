ЦБ прогнозирует усиление инфляционного давления к концу года

24 октября совет директоров Банка России принял решение опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Такого решения ждал всего один из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями». Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. и по июнь 2025 г. она держалась на уровне 21%.