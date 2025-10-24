Газета
Главная / Экономика /

ЦБ прогнозирует усиление инфляционного давления к концу года

Ведомости

К концу 2025 г. – началу 2026 г. инфляционное давление в РФ временно усилится. Это будет связано с рядом факторов. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Среди факторов, которые повлияют на инфляционное давление, регулятор отметил подстройку цен и реакцию инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.

В Банке России отметили, что по мере ослабления их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия.

Эксперты назвали благоприятными данные об инфляции за сентябрь

Экономика / Макроэкономика и бюджет

24 октября совет директоров Банка России принял решение опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Такого решения ждал всего один из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями». Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. и по июнь 2025 г. она держалась на уровне 21%.

Из статистики Минэкономразвития РФ от 22 октября следует, что годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%, а недельная за период с 14 по 20 октября – до 0,22%.

